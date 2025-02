"Wizz Air" no jūnija vairs nepiedāvā lidojumus no Rīgas

Ungārijas zemo cenu aviokompānija "Wizz Air ", sākot ar jūniju, vairs nepiedāvā lidojumus no Rīgas, novēroja "Delfi".

Pēdējā laikā "Wizz Air" no Rīgas lidoja tikai uz Gruzijas pilsētu Kutaisi, taču nu arī vairs šie lidojumi kompānijas mājaslapā netiek piedāvāti, un biļetes iespējams iegādāties tikai līdz maija beigām.

Kā pastāstīja lidostas "Rīga" komunikācijas projektu vadītāja Ilze Salna, pēc 31. maija aviokompānija "WizzAir" lidojumus no Rīgas lidostas pagaidām nepiedāvās. Tomēr lidosta turpinās darbu ar aviokompāniju un var pieņemt, ka tuvākā vai tālākā nākotnē pārvadātājs Rīgā varētu atgriezties.

Aviosavienojumu ar Gruziju no Rīgas lidostas arī turpmāk nodrošinās nacionālais pārvadātājs "airBaltic", piedāvājot lidojumus uz Tbilisi, uzsvēra Salna.

Ārvalstu mediji ziņo, ka "Wizz Air" paplašinājis savu lidojumu klāstu gan no Polijas, gan Ungārijas, gan Itālijas, gan citām valstīm.

Pērn uzņēmums atcēla lidojumus no Lietuvas uz sešiem galamērķiem – no Viļņas lidostas tika atcelti lidojumi uz Nicu un Reikjavīku, bet no Kauņas lidostas – lidojumi uz Nicu, Bergenu, Olesundu un Stavangeras lidostu, raksta Lietuvas mediji.