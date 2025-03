Februārī elektroenerģijas tirgū straujš cenu kāpums – kas vainojams?

Augstā elektroenerģijas cena skaidrojama ar vairākiem faktoriem, no kuriem būtiskākais – samazināts atjaunīgās enerģijas ražošanas apjoms. Līdz februāra beigām vēja enerģijas ražošana Latvijā samazinājās par 63% salīdzinājumā ar janvāri, savukārt visā Baltijā – par 57%. Arī Latvijas hidroelektrostaciju ražība visu mēnesi pakāpeniski samazinājās, īpaši strauju kritumu piedzīvojot februāra otrajā pusē. Salīdzinājumā ar janvāri hidroelektroenerģijas ražošana bija par 33% zemāka.

Vienlaikus divkāršojās elektroenerģijas ražošana ar dabasgāzi, lai nodrošinātu patēriņam nepieciešamo apjomu. Krītoties abu galveno atjaunīgās enerģijas avotu ražībai, Baltijas reģions februārī kļuva arvien atkarīgāks no fosilā kurināmā elektrostacijām, kuru ekspluatācija ir ievērojami dārgāka. Aktīvāka termoelektrostaciju izmantošana apvienojumā ar augstām dabasgāzes cenām izraisīja cenu kāpumu, it īpaši elektroenerģijas patēriņa maksimumstundās. Latvijā elektroenerģijas ražošana ar gāzi salīdzinājumā ar janvāri divkāršojās, kā arī bija par 32% augstāka nekā 2024. gada februārī.

Kopējo elektroenerģijas ražošanas struktūru atbilstoši vietējam patēriņam un eksportam februārī veidoja 37% hidroelektrostacijās ražotās enerģijas (66% 2024. gada februārī), 71% termoelektrostacijās ražotās elektrības (54% 2024. gada februārī), 1,9% vēja enerģijas (4,2% 2024. gada februārī) un 7% citu enerģijas avotu. 17% no Latvijā saražotās elektroenerģijas tika eksportēti iepretim 32% pērn.

Elektroenerģijas cenas visā Baltijas reģionā sašūpoja arī atslēgšanās no BRELL loka, kas prasīja papildu rezerves jaudu iepirkšanu un palielināja balansēšanas izmaksas. Tā kā Latvija, Igaunija un Lietuva parasti darbojas kā vienots elektroenerģijas tirgus, pārvades jaudas ierobežojumi jebkurā no Baltijas valstīm samazina piekļuvi lētākai elektroenerģijai no kaimiņvalstu tirgiem, veicinot cenu kāpumu, skaidro "Enefit".