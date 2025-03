Kuri ir lielākie privātā kapitāla meža zemju īpašnieki Latvijā?

Meži ir svarīga Latvijas dabas daļa, vienlaikus esot gan būtisks ekoloģiskais, gan arī ekonomiskais resurss. Atbilstoši Valsts meža reģistra datiem, mežu zemju platības aizņem 3,44 miljonus hektāru (no tiem mežs aizņem 3,12 miljonus hektāru), kas nozīmē, ka 53% no visas Latvijas teritorijas aizņem mežu zemes. Vidēji Eiropā tie ir aptuveni 33% no kopējās platības, ziņo "Lursoft".