Jaunie un topošie uzņēmēji, kas vēlas attīstīt savu biznesa ideju, gūt praktiskas zināšanas un pieredzi uzņēmuma vadībā un nozares specifikā, kā arī paplašināt kontaktu loku, tiek aicināti pieteikties Eiropas Savienības (ES) finansētā programmā "Erasmus jaunajiem uzņēmējiem" (EYE). Tā ir iespēja doties apmaiņas braucienā uz ārvalstīm un, mācoties no pieredzējušiem mentoriem-uzņēmējiem, uzlabot savas biznesa vadības prasmes.

Kas ir EYE?

Programmas ietvaros iespējams doties pieredzes apmaiņas braucienā no viena līdz sešiem mēnešiem pie pieredzējuša mentora uz kādu no 45 projekta dalībvalstīm ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī ārpus tās robežām, piemēram, uz Kanādu, ASV, Dienvidkoreju, Taivānu un citām zemēm. Programmas dalībniekiem maksā stipendiju, kuras apmērs atšķiras katrā no apmaiņas programmas valstīm. Būtiska nianse – iepriekšēja dalība citos "Erasmus" projektos netraucē piedalīties biznesa apmaiņā.