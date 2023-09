Cementa ražotājs par biznesu: 5 miljonu elektrības rēķins, cenu kāpums un Zviedrijas faktors

FM rosina hipotekāro kredītprocentu maksājumus uz laiku iekļaut IIN attaisnotajos izdevumos

Lai īstenotu mērķētu atbalstu tām Latvijas mājsaimniecībām, kurām ir būtiski pieauguši hipotekārā kredīta maksājumi, viens no iespējamajiem risinājumiem ir kredītprocentu maksājumu iekļaušana iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) attaisnotajos izdevumos uz terminētu laiku – 2023. un 2024. gadu, teikts Finanšu ministrijas (FM) izstrādātajā vēstules projektā.

Jauna biznesa niša. Ar mazām summām cer iekārdināt ieguldīt īres dzīvokļos

Kas nogāja greizi ar ūdeņraža autobusa testēšanu Valmierā? Skaidro pašvaldībā

Alkohola importētājs un vairumtirgotājs 'Prike Latvija' prognozē izaicinošus laikus

Laika periodā no 2022. gada 1. jūlija līdz šā gada 30. jūnijam alkoholisko dzērienu importētājs un vairumtirgotājs SIA "Prike Latvija" palielinājis savu apgrozījumu par 19,75%, rādītājam sasniedzot 24,74 miljonus eiro, informē " Lursoft Klientu portfelis".

Spēļu biznesa asociācija: likumdevējam jāpieņem lēmums, vai azartspēļu nozare ir tiesīga pastāvēt

Tallinā iztikas pabalsta lūgumu skaits pieaudzis par gandrīz trešdaļu

Par 'Skinest Latvija' patieso labuma guvēju kļuvusi Krievijas pilsone

Par dzelzceļa lokomotīvju, ritošā sastāva un to rezerves daļu tirgotāja un nomātāja SIA "Skinest Latvija" patieso labuma guvēju kļuvusi Krievijas pilsone Veronika Osinovska, liecina "Firmas.lv" publiskotā informācija.

Lems, ko darīt ar 'Stockmann' universālveikalu biznesu

Zviedrijas ekonomikas problēmas negatīvi atbalsojas Latvijā

'airBaltic' prognozē, ka ieilgusī dzinēju problēma atrisināsies jau pavisam drīz

'Virši' īstenojis vēl vienu projektu, kas nav saistīts ar degvielas uzpildi

'Rail Baltica' projekts: zaļā gaisma Iecavas apkopes punkta būvdarbiem

Sperts nozīmīgs solis pretim " Rail Baltica " trases būvniecībai ārpus Rīgas – no Valsts dzelzceļa tehniskās inspekcijas saņemts noslēdzošais būvprojektēšanas saskaņojums par Iecavas infrastruktūras apkopes punkta projektēšanas nosacījumu izpildi pirmajai būvatļaujai.

Ministrs par reģionālo autobusu reisiem: izdevīgāk ir atcelt, nevis mēģināt nodrošināt

Sarežģīts, bet ļoti svarīgs partneris. Dombrovskis vizītē Ķīnā uzsver sadarbības nozīmi

Neskatoties uz to, ka Eiropas Savienības (ES) uzņēmējiem Ķīnas tirgū strādāt ir sarežģīti, šī valsts joprojām ir ļoti nozīmīgs tirdzniecības partneris, tādēļ dialogs ar to ir jāturpina, sarunā ar " Delfi Bizness " uzsver Eiropas Komisijas priekšsēdētājas izpildvietnieks un tirdzniecības komisārs Valdis Dombrovskis , kurš pagājušajā nedēļā ieradās vizītē Ķīnā.

Valdība pieļauj izmaiņas vēl atsevišķos nodokļos

Ministru kabinets otrdien, 26. septembrī, atbalstīja Finanšu ministrijas (FM) izstrādāto priekšlikumu atsevišķu nodokļu izmaiņām no 2024. gada 1. janvāra, vienlaikus ministri pieļāva iespēju diskutēt par vēl atsevišķu nodokļu maiņu.

Latvijas Banka piedāvā noapaļot maksājumus skaidrā naudā

Lidojumu samazinājums Getvikas lidostā patlaban reisus no Latvijas neskar

Lidojumu samazinājums Getvikas lidostā Londonā patlaban reisus no Latvijas neskar, informēja VAS "Starptautiskā lidosta " Rīga "" komunikācijas projektu vadītāja Ilze Salna, komentējot Getvikas lēmumu līdz oktobrim ierobežot lidojumu skaitu līdz 800 reisiem dienā.

2024. gada budžetā papildus būs pieejami 783 miljoni eiro

Latvija pievienosies 'Michelin' restorānu ceļvedim

'Venipak' no kurjerdienesta pārtop par tirdzniecības uzņēmumu

Pirms divdesmit gadiem Lietuvā dibinātais uzņēmums " Venipak ", kas darbojas arī Latvijas tirgū, no kurjerdienesta pārtop par tirdzniecības uzņēmumu, informēja dibinātājs un īpašnieks Nerijus Raudonis.

Bankas reakcija uz lūgumu pārskatīt kredīta pievienoto likmi: ilga komunikācija un 150 eiro komisijas maksa

Krasta masīvā nodots ekspluatācijā jauns īres nams

Par 'Sadales tīkla' valdes priekšsēdētāju atkārtoti iecelts Jansons

AS "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētāja amatā atklāta konkursa rezultātā apstiprināts līdzšinējais uzņēmuma vadītājs Sandis Jansons, teikts AS " Latvenergo " paziņojumā biržai "Nasdaq Riga".

Andris Ramoliņš sola: jaunā 'Stiga RM' rūpnīca būs modernākā pasaulē

Pavasarī uzsāktajā jaunās rūpnīcas attīstībā viens no Latvijas vadošajiem koksnes nozares uzņēmumiem investēja jau vairāk nekā 3,36 miljonus eiro, un līdz gada beigām plānotais investīciju apjoms sasniegs 4,8 miljonus eiro.

Vai obligācijas jauniem investoriem var palīdzēt nopelnīt?

Pēdējais solis pirms starta biržā: APF iesniedz prospektu izskatīšanai

"APF Holdings" (APF), kas ietver vienu no lielākajiem putnkopības un olu ražošanas uzņēmumiem Latvijā "Alūksnes putnu fermu", trešdien iesniedza izskatīšanai un apstiprināšanai Latvijas Bankā rudenī plānotā akciju sākotnējā publiskā piedāvājuma (IPO) prospektu, ziņo uzņēmumā. Uzreiz pēc prospekta apstiprināšanas tiks paziņota piedāvāto akciju cena un parakstīšanās periods.

Kriptovalūtu birža 'Binance' aiziet no Krievijas

'Lido' plāno sākt darbību arī Lietuvā un Skandināvijas valstīs

Ēdināšanas uzņēmums AS " Lido " cer paplašināt darbību ne tikai Latvijā un Igaunijā, bet arī sākt piedāvāt ēdināšanas pakalpojumus Lietuvā un Skandināvijas valstīs, pavēstīja uzņēmumā.

Vismaz 95% digitālo NFT šobrīd ir bezvērtīgi, secinājuši pētnieki

Palīdzot 'atmaskot negodīgu darbinieku', zaudē gandrīz 30 tūkstošus eiro

Norēķinu kartes skolēniem – cik maksā un ko bankas piedāvā

'Rail Baltica' projektēšanas darbu kavējumos galvenokārt vainojams Spānijas uzņēmums, norāda SM

'Rail Baltica' projektēšana sadārdzinājusies par 18 miljoniem eiro, saka Briškens

Tirdzniecības centra 'Rīga Plaza' attīstībā ieguldīs 5 miljonus eiro

Pavasarī plānots atvērt vairākus jaunus veikalus, tostarp "New Yorker" un "HalfPrice", nodrošinot apmeklētājiem daudzveidīgāku un plašāku piedāvājumu.

Latvijas finanšu iestāžu peļņa astoņos mēnešos sasniegusi 470,9 miljonus eiro

Finanšu izlūkošanas dienestu vadīs Toms Platacis

Norises pasaulē 'iegriež' autovadītājiem

Krievijas gāzes piegāžu dēļ Kaljulaida aiziet no 'Alexela' padomes

Vai tuvā nākotnē roboti prezentēs uzņēmuma finanšu datus un atbildēs investoriem?

Lēnāka izaugsme un augstāka inflācija – Latvijas Banka mainījusi savas prognozes

Izmaiņas elektroenerģijas neto norēķinu sistēmā. Vai saules paneļi mājsaimniecībām turpmāk būs izdevīgi?

Saeimā savu virzību sākuši Elektroenerģijas tirgus likuma grozījumi, kas paredz ieviest jaunu elektroenerģijas neto norēķinu sistēmas kārtību. Tajā mājsaimniecības no nākamā gada varēs nodot ne vairāk kā 20% no lietotāja saražotās elektroenerģijas gadā. Pašreizējo – neto uzskaites sistēmu – Latvijā izmanto mājsaimniecības, kuras ražo elektroenerģiju no atjaunojamiem energoresursiem savam patēriņam, piemēram, uzstādot saules paneļus. Virzība uz jauno sistēmu šādām mājsaimniecībām radījusi jautājumu – vai saules paneļi turpmāk būs izdevīgs elektrības iegūšanas veids.