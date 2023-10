Ar mērķi attīstīt aprites ekonomiku, samazināt radīto būvniecības atkritumu apjomu un nodrošināt to atkārtotu izmantošanu atkritumu apsaimniekotājs " CleanR " atklājis būvgružu, būvniecības materiālu un remonta lietu apmaiņas punktu, informē uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Valerijs Stankevičs.

No 4. oktobra būvgružu, būvniecības materiālu un remonta lietu apmaiņas punkts pieejams ikvienam iedzīvotājam. Tajā var bez maksas nodot, paņemt vai apmainīt atkārtotai lietošanai derīgus būvmateriālus, remonta lietas, interjera priekšmetus un strādājošu elektrotehniku. Tāpat apmaiņas punktā noteiktas kvalitātes būvgružus var iemainīt pret grunti vai šķembām, kas iegūtas otrreizējā pārstrādē.

Jaunais apmaiņas punkts ir integrēts būvniecības atkritumu šķirošanas un pārstrādes centrā "Nomales", Brīvnieku ielā 11, Stopiņu pagastā. Tā atklāšanas pasākumā, klātesot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas , "Rīgas Enerģētikas aģentūras", "Zero Waste Latvija" pārstāvjiem un citiem viesiem, tika nodoti jau pirmie būvniecības materiāli – krāsas, eļļas, otas, tapetes, elektrotehnika u.c.

Būvgružu, būvniecības materiālu un remonta lietu apmaiņas punkts tapis, pateicoties "LIFE Waste to Resourses IP" projektam, kas Latvijā tik plašā mērogā tiek realizēts pirmo reizi.

"Ņemot vērā, ka iedzīvotāji no būvgružiem vai pāri palikušajiem būvniecības materiāliem nereti atbrīvojas, tos izmetot sadzīves atkritumu konteinerā vai atstājot blakus konteineram, ko darīt nedrīkst, ir svarīgi arvien vairāk aktualizēt lietu mūža pagarināšanu un ilgāku izmantošanu. Būvgružu apjoms Latvijā ik gadu veido vairākus tūkstošus tonnu, bet svarīgs ir jautājums – ko mēs ar tiem darām tālāk? Loģisks un racionāls solis būtu tos izmantot maksimāli efektīvi, lai pāri paliek tikai tas, ko tiešām nevar izmantot sākotnējiem mērķiem vai nodot otrreizējai pārstrādei. Tādējādi tiks samazināti resursi, ko ņemam no dabas jaunu materiālu ražošanai," norādīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) Vides aizsardzības departamenta direktore Rudīte Vesere.

VARAM ir "LIFE Waste to Resourses IP" projekta vadošā partnere Latvijā.

Viņš arī piebilda, ka daudzas no apmaiņas punktā nododamajām lietām klasificējas kā bīstamie atkritumi, piemēram, krāsas, eļļas, lakas, elektrotehnika u.c., ko nedrīkst izmest sadzīves atkritumu konteinerā. Nododot šīs lietas apmaiņas punktā, iedzīvotāji ne tikai attīrīs savu māju no bīstamiem atkritumiem, kas tikai aizņem vietu un no kuriem atbrīvoties ir sarežģītāk, bet arī sniegs iespēju dažādus materiālus un preces pēc iespējas vairāk atgriezt ekonomikā, lai tos var izmantot atkal vai lai tos izmanto kāds cits, ja pašam tie vairs nav nepieciešami.