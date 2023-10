Oktobra elektrības rēķinā vajadzētu būt mazākam "Sadales tīkla" elektrības pārvades un sadales tarifam, jo valdība lēmusi piemērot samazinājumu līdz gada beigām. "Delfi" vēlas noskaidrot, vai lasītāji savos rēķinos redz šī tarifa samazinājumu?

Jau ziņots, ka šā gada vidū daudzas mājsaimniecības saskārās ar nepatīkamu pārsteigumu – no 1. jūlija tām būtiski pieauga elektrības rēķinos iekļautais "Sadales tīkla" elektrības pārvades un sadales tarifs.

Neskatoties uz to, ka " Sadales tīkls " apgalvoja, ka vidēji šis tarifs augs par 32%, daudzās mājsaimniecībās tas bija palielinājies vairākas reizes.

Lai mazinātu šo pieaugumu, septembrī Klimata un enerģētikas ministrija sagatavoja grozījumus Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likumā, kas paredz elektroapgādes tarifa fiksētās maksas daļas (jaudas uzturēšanas maksas) samazinājumu fiziskām personām par 60% laika periodā no 2023. gada 1. septembra līdz 31. decembrim, izmaksas kompensējot no valsts budžeta un AS "Latvenergo" dividendēm. 21. septembrī izmaiņas apstiprināja Saeima.