Konkursa tiešraide skatāma no plkst.16 līdz 18 portālā "Delfi" un balsot iespējams šeit.

Konkursā savus sociālos uzņēmumus un sociālās uzņēmējdarbības idejas prezentēs 10 finālisti – esošie un topošie sociālie uzņēmēji no visas Latvijas: "LeatherWorks" – dabīgās ādas atgriezumu darbnīca Ogrē; iniciatīva "Vai viegli uzvilkt bikses?" no Ogres – specializētu apģērbu ražošana cilvēkiem ar kustību traucējumiem; "Crazy pedālis" – velodarbnīca bijušo ieslodzīto nodarbinātībai un resocializācijai; zīmols "PARTAPIS" – tekstila otrreizēja pārstrāde dizaina apģērbos; Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons" – izglītojošs pasākumu kopums "Sajūtu vakariņas"; "Izglāb rokrakstu!" – izglītojoša galda spēle rakstītprasmes attīstīšanai; Radošā maizes laboratorija "Ramala" no Ventspils – alternatīva terapija darbā ar vardarbībā cietušiem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām; centrs bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem "Solis augšup" – inovatīvas akvaponikas sistēmas izveide; "Remontbufete" – remontlietu un būvmateriālu maiņas punkts; "BJMK Rokskola" Jelgavā – alternatīva mūzikas izglītība atbalstošā vidē.