Ar finansējumu, kas pieejams no līdzšinējiem finansēšanas līgumiem, un kopā ar nupat apstiprināto summu nodrošināts finansējums būvniecības darbiem, kas aptver aptuveni 130 kilometrus no "Rail Baltica" pamattrases.

No 2014.-2021. gada finanšu perioda "Rail Baltica" īstenošanai jau ir pieejami vairāk nekā 1,6 miljardi eiro, no kuriem līdz 85% veido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta atbalsts, savukārt atlikušo daļu līdzfinansē no Baltijas valstu budžetiem.