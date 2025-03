Pētījums: Ārvalstu studenti pērn Latvijas ekonomikā ienesuši 385,2 miljonus eiro

Vienlaikus viens no pētījuma autoriem Daunis Auers ārvalstu studentu īpatsvaru Latvijā vērtē kā nelielu. Viņš norādīja, ka, piemēram, Kembridžas Universitātē un Oksfordas Universitātē īpatsvars ir krietni lielāks - attiecīgi 32% un 35% no kopējā studentu skaita.

Trešā daļa ārvalstu studentu nāk no Rietumeiropas. Vienlaikus pēdējos desmit gados Latvijā strauji pieaudzis studentu skaits no Indijas - par 18 procentpunktiem. Savukārt studenti no Ķīnas veido 1% no visiem studentiem, lai gan ķīnieši veido ievērojamu daļu no starptautiskā tirgus, norāda pētnieki.