Runā vairākus gadus

Arī Latvijā runas par atteikšanos no mazajām monētām ir notikušas vairākus gadus. Iedzīvotāju aptaujas par nepieciešamību saglabāt monētas viena un divu centu nominālvērtībā tiek veiktas jau kopš 2016. gada, un šajā laikā pieaudzis to cilvēku skaits, kas labprāt no tām atteiktos. Ja astoņus gadus atpakaļ lēmumu atteikties no mazajām monētām atbalstīja 26% Latvijas iedzīvotāju, tad šogad iniciatīvu atbalsta gandrīz puse iedzīvotāju jeb 47% (aptauju 2024. gada februārī veica "Latvijas Fakti").