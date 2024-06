Viens no klasiskajiem padomiem investoriem ir ieguldīt tad, kad iekārotajam aktīvam cena krīt. Pēc tādas loģikas Ķīnas finanšu tirgos esošie uzņēmumi ar katru dienu kļūst aizvien pievilcīgāki ieguldījumiem. Daži eksperti, piemēram, plaši pazīstamais investors Rejs Dalio saka, ka tā arī jādara, neskatoties uz to, ka nauda no Āzijas milža aizplūst vairāk nekā ieplūst.