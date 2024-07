"Latvijas Gāzes" akcijas tiek kotētas "Nasdaq" Rīgas fondu biržā kopš 1999. gada 15. februāra, un tas ir viens no senākajiem Latvijas akciju tirgus dalībniekiem. Taču šovasar tam tiks pielikts punkts un uzņēmums biržu pametīs. Akcijas izpērk tagadējā uzņēmuma valde.

Brīžos, kad publiski tirgots uzņēmums izstājas no biržas, tam ir likumā noteikts pienākums piedāvāt atpirkt akcijas no līdzšinējiem investoriem. "Nasdaq" Rīgas fondu biržas pārstāve Sanita Gailāne "Delfi Bizness" stāsta, ka parasti ir trīs galvenie iemesli, kādēļ uzņēmumi izstājas no biržas: ja mainās galvenais akcionārs, ja esošais galvenais akcionārs maina stratēģiju, vai arī, ja uzņēmums uzskata, ka biržas noteiktā publicitāte traucē attīstīties. Pats par sevi "tas ir pilnīgi normāls process". Arī pasaules praksē ir gadījumi, kad uzņēmumi pamet biržu, nereti tie arī mēdz vēlāk atgriezties tajā.