Jūlija beigās pieredzētā vētra vairākiem apdrošināto īpašumu saimniekiem nesa dārgu mācību. Proti, plūdu definīcija apdrošināšanas kompānijām var atšķirties no tā, ko ar šo vārdu saprot liela daļa sabiedrības un kas ir noteikts likumā. Tamdēļ dažiem atlīdzība tika atteikta. To, vai un cik aktīvi izpostīto īpašumu saimnieki iebildīs nelabvēlīgajam apdrošinātāju lēmumam varēs saprast tikai pēc kāda laika. "Delfi Bizness" skaidro, kur iedzīvotāji var sūdzēties par apdrošinātāju lēmumiem, kuriem nepiekrīt, un cik bieži viņi to arī dara.