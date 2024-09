2024. gada pirmajā nedēļā pasažieru lidmašīna "Boeing 737 Max 9" lidojuma laikā faktiski palika bez vienām no durvīm. Durvju detaļa iekrita Portlendas vidusskolas dabaszinību skolotāja mājas pagalmā. Tas ir tikai viens no vairākiem drošības incidentiem, kas pēdējo gadu laikā piemeklējis "Boeing" ražotās lidmašīnas. Kompāniju arī apvij sazvērestības teorijas un aizdomu ēna saistībā ar priekšlaicīgi mirušiem lieciniekiem lietās pret to. Nule darbu sākušajam vadītājam ir pamatīga problēmu zupa, ko strēbt. Bet ko domā finanšu tirgi?