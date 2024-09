Tas arī lika igauņiem meklēt nākamos vienradžus un veiksmes stāstus. Viens no tiem, kā daudzi cerēja, varēja būt autonomas uzņēmums "Planet42". To 2017. gadā radīja Ēriks Oja un Martens Orgna. Uzņēmums Dienvidāfrikas Republikā un Meksikā piedāvā iespēju ar izpirkuma tiesībām nomāt automašīnu, ik mēnesi maksājot noteiktu "abonēšanas maksu" ar iespēju to beigās izpirkt. Var teikt, ka princips ir līdzīgs tradicionālajam operatīvajam līzingam, taču klienti saglabā tiesības jebkurā brīdī atteikties no automašīnas, neskatoties uz tās tehnisko stāvokli.