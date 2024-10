Finanšu jomas entuziastiem un investīciju satura veidotājiem ar padomiem un savu pieredzi internetā dalīties nav liegts, taču jāatceras, ka viņi par to neuzņemas atbildību. Tāpēc viņi var brīvi stāstīt par miljoniem, kas, iespējams, nopelnīti finanšu tirgos, bet, iespējams, – arī nē. Pretēji ir ar licencētajiem ekspertiem, kuru atbildības nasta ir ievērojama, tādēļ no viņiem konkrētu padomu – "pirkt to" vai "pārdot šo" – dažos gadījumos būs grūti vai pat neiespējami saņemt.