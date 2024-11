Pērn "Signet Bank" rīkotajā konferencē izskanēja visai cerīgs optimisms, īpaši no Latvijas Bankas un valdības pārstāvjiem, kā arī pārliecība, ka Latvijas kapitāltirgi un akciju tirgi strauji augs, pateicoties valsts kapitālsabiedrību virzībai uz biržu. Taču šogad tonis bija piezemētāks.

Gan Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks , gan finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV), gan citi runātāji šogad bija krietni piesardzīgāki, runājot par to, ko nesīs nākamais gads.

Konferenci atklājot, Tallinas biržas vadītājs Kārels Ots jokoja, ka viens no veidiem, kā palielināt kapitāltirgus kapitalizāciju pret iekšzemes kopproduktu (IKP), ir vienkāršs – jāsamazina IKP. "Un mūsu valdība to sekmīgi dara gadiem," viņš sacīja, mudinot konferences dalībniekus atrast labākus veidus, kā to darīt.