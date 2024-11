"Spekulatīvā puse ir ļoti publiska un es arī to neslēpju," saka finanšu tehnoloģiju nozarē strādājošais Roberts Bite, kurš pats sevi sauc par investoru. Draugi gan teiktu, ka viņš ir spekulants, jo par to viņš plašāk stāsta sociālajos medijos. Tomēr tā, pēc Bites teiktā, esot tikai maza daļa no viņa ieguldījumiem, lielāko veido ilgtermiņa investīcijas. Par to, kāda ir viņa stratēģija un kad spekulēšana sāka laupīt dzīvesprieku, Bite stāstīja vairāk "Delfi" raidījumā "Nākotnes kapitāls".