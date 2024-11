Darba dzīves laikā uzkrātais pensiju kapitāls ir svarīgs ne tikai pašiem cilvēkiem. Daļu no tā – pensiju 2. līmenī iemaksāto naudu – var ieguldīt uzņēmumos un infrastruktūras objektos caur akcijām, obligācijām un citiem finanšu instrumentiem, lai audzētu kopējo uzkrājumu straujāk. Tieši caur šādiem ieguldījumiem pensiju nauda var būtiski kalpot arī valsts ekonomikas izaugsmei. Diemžēl ne Latvijā.

Mazāk par desmito tiesu

Bēda ar to vien nebeidzas. Pensiju ieguldījumu ienesīgums pēdējo 15 gadu laikā bijis salīdzinoši zems, tā savā jaunākajā pārskatā norādījusi Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija jeb OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Lai gan ieguldījumi ārpus Latvijas nodrošina lielāku diversifikāciju, OECD ieskatā tie nesniedz pietiekamu atdevi.