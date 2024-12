Pērn ienākumi no algas palielinājās straujāk nekā ienākumi no sociālajiem transfertiem (pensijām, pabalstiem u.c. budžeta maksājumiem). Ienākumi no algota darba palielinājās par 16,7% – no 511 līdz 596 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī. Savukārt saņemto sociālo transfertu summas pieauga ievērojami lēnāk – par 6,4% (no 188 līdz 200 eiro mēnesī).