"Veicot regulāras iemaksas pensiju 3. līmenī, ir iespējams parūpēties par finansiāli stabilākām vecumdienām. Ik mēnesi atvēlot kaut vai nelielu summu un novirzot to pensiju 3. līmenī, laika gaitā ir iespējams izveidot ievērojamu uzkrājumu. Lai veicinātu uzkrājuma veidošanu, valsts katru gadu piedāvā IIN atvieglojumus tiem, kas veic iemaksas pensiju 3. līmenī. Lai gan par savu labklājību ieteicams rūpēties regulāri visa gada garumā, ierasti decembrī novērojamas lielāks pensiju 3. līmeņa dalībnieku iemaksas nekā kādā citā mēnesī," stāsta Atis Krūmiņš.

Katram pensiju 3. līmeņa dalībniekam, iesniedzot ienākumu deklarāciju, ir iespēja atgūt IIN 20% apmērā no veiktajām iemaksām. Svarīgi atcerēties – nodokli iespējams atgūt par summu, kas nepārsniedz 10% no bruto darba algas, un nav vairāk kā 4000 eiro (summējot ar iemaksām uzkrājošajā dzīvības apdrošināšanā, ja tādas tiek veiktas).

Piemēram, ja bruto alga ir 1200 eiro, tad IIN iespējams atgūt no iemaksām, kas nepārsniedz 120 eiro mēnesī jeb 1440 eiro gadā. Ja gada laikā iemaksāti 600 eiro (50 eiro iemaksa mēnesī), tad no šīs summas atgūstamais IIN ir 120 eiro.

Ja gada laikā veiktās iemaksas ir mazākas nekā 10% no bruto algas, taču ir vēlme saņemt maksimālo nodokļa atmaksu, tad šis ir īstais brīdis, kad veikt nepieciešamos ieguldījumus savā pensijas uzkrājumā.

"Veicot papildu iemaksas pensiju 3. līmenī līdz gada beigām, jūs ne tikai veicināsiet savu finansiālo labklājību vecumdienās, bet arī gūsiet papildu finanšu līdzekļus nākamajā gadā, kad deklarēsiet savus ienākumus. Lai nodrošinātu lielāku atdevi no veiktajām iemaksām pensiju 3. līmenī, vislabāk būtu atmaksāto summu ieguldīt atpakaļ savā pensiju kapitālā. Savukārt no nākamā gada atmaksa būs lielāka, jo IIN plānots paaugstināt līdz 25,5%, līdz ar to lielāku atmaksu varēs sajust jau gadu vēlāk," norāda Krūmiņš.