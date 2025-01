"Šogad mēs koncentrēsimies uz labāku savienojamību nekā pagājušajā gadā no Baltijas valstīm. Un, protams, mēs cenšamies sasniegt labāku rentabilitāti. Jo pagājušajā gadā, runājot par peļņu pirms procentu, nodokļu, nolietojuma un amortizācijas atskaitījumiem (EBITDA), viss bija kārtībā, bet, ja mēs skatāmies uz neto darbības rezultātu, mēs neesam apmierināti ar to. Tāpēc mēs cenšamies uzlabot savu bilanci, cerams, arī ar IPO palīdzību," atzīmēja Gauss.

"airBaltic" vasaras sezonā atcels lidojumus 10 maršrutos no Rīgas - uz Aberdīnu, Belgradu, Klužu-Napoku, Erevānu, Gēteborgu, Mikonu, Prištinu, Žešuvu, Skopji un Stavangeru. Savukārt no Tallinas vasaras sezonā tiks atcelti lidojumi uz Dubrovniku un Hamburgu, no Viļņas - uz Dubrovniku, Ibisu, Rodu, Kišiņevu, Telavivu un Valensiju, bet no Tamperes - uz Rodu.