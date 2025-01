Mājokļa iegāde ir viens no lielākajiem finanšu lēmumiem katra cilvēka dzīvē. Tomēr ceļš no sapņa līdz jaunās mājas atslēgām bieži ir izaicinājumiem pilns. Galvenais kļūdu iemesls – nepilnīga izpratne par kredīta nosacījumiem un papildu izmaksām. Taču labā ziņa – no kļūdām var izvairīties. "Bigbank" apkopojusi raksturīgākās kļūdas, kuru dēļ aizņēmēji saņem atteikumu.