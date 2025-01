Video: Aizdomas par "ātro kredītu" ātras izmaksas pakalpojumu kā likuma limitu apiešanu

Vairāki tā saucamo "ātro kredītu" jeb distances kredītu aizdevēji jau vairākus gadus piemēro maksu par ātrāku naudas izmaksu patērētājam, taču neiekļauj to likuma noteiktajos procentu limitos. Kā noskaidroja Latvijas Televīzijas (LTV ) raidījums "de facto", nozares uzraugs jau pirms pusgada ir aicinājis šo praksi pārtraukt, taču sodījis nevienu nav.

Desmit gadu laikā no jauna izsniegto patērētāju kredītu apjoms ir dubultojies. Šobrīd nebanku nozarē darbojas 37 licencētie uzņēmumi.

Līderim – uzņēmumam "DelfinGroup" – 2023. gada apgrozījums ir pārsniedzis 40 miljonus eiro, kas ir par 40% vairāk, nekā gadu iepriekš. Kompānijai "4Finance" apgrozījums ir bijis 35 miljonus eiro, kas ir par trešdaļu vairāk, salīdzinot ar 2022. gadu. Uzņēmums "IPF Digital Latvia" ar zīmolu "credit24.lv" apgrozījis teju 22 miljonus eiro. 10 miljonu robežu apgrozījumā pārsnieguši uzņēmumi "Extra credit", "Incredit Group" un "VIA SMS".

Lai novērstu klientu iekrišanu nesamērīgu procentu valgos, pirms sešiem gadiem likumdevējs uzlika tiem griestus. Līguma izmaksas nedrīkstēja pārsniegt 0,07 procentus dienā no kredīta summas. Tieši tajā laikā daži no uzņēmējiem pārtrauca tūlītēju naudas izmaksu. Vienlaikus ļaujot pie naudas tikt uzreiz, ja vien cilvēki īpaši samaksā par šo kā pakalpojumu. Un ātros kredītus to klientiem parasti vajag ļoti steidzami.