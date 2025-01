Kas jādara, lai iegūtu labāku mājokļa kredīta likmi, un ar kādām izmaksām jārēķinās

Latvijā pārkreditēšanās aktivitāte hipotekāro kredītu segmentā līdz šim bijusi zema – vidēji tikai 2% no visiem kredītiem pārnesti no vienas bankas uz citu. Salīdzinājumam – Eiropas Savienības valstīs šis rādītājs svārstās no 13% līdz 35%, liecina Latvijas Bankas dati. Galvenais iemesls tam bija augstās pārkreditēšanās izmaksas, kas Latvijā varēja sasniegt pat 2–5% no kredīta atlikuma vērtības.