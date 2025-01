Piedzīvots aktīvākais obligāciju emisiju gads Latvijā un Baltijā

Aizvadītajā gadā Baltijā norisinājās vairākas lielās obligāciju emisijas. Piemēram, "Luminor ", "Eesti Energia ", LHV, "Šiauliu bankas", "airBaltic ", kas būtiski ietekmēja kopējo piesaistīto līdzekļu apjomu. "airBaltic" obligāciju emisija 380 miljonu eiro apmērā bija lielākā līdz šim realizētā Latvijas uzņēmuma obligāciju emisija, kas veidoja vairāk nekā pusi no kopējā Latvijas emitentu piesaistītā līdzekļu apjoma.

Refinansēšana un jaunas emisijas

No 21 obligāciju emisijas Latvijā 14 bija "Signet Bank" organizētas. Lielākā daļa – 69% no darījumiem – bija refinansēšanas, 31% – jaunas obligācijas. 92% no darījumiem tika īstenoti ar fiksēto procentu likmi.