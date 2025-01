Gaidāma dzīvības apdrošināšanas "renesanse", prognozē apdrošinātāji

"Līdzīgi kā 2023. gadā arī pagājušo gadu raksturo lielas izmaksātās atlīdzības klientiem par dabas katastrofās radītajiem postījumiem, kas gan pieteikumu skaita ziņā, gan izmaksātajās summās sasniedza jaunu rekordu. Tā kā jau 2023. gads bija ļoti postošs, procentuālais pieaugums neuzrādās tik liels. Pieejamā informācija liecina, ka nereti apdrošinātāji ir bijuši ļoti pretimnākoši un, lai gan apdrošināšanas objekts nav bijis apdrošināts pret konkrēto risku vai bija iestājies izņēmums, tomēr izmaksājuši atlīdzību. Klientiem gan uz to nevajadzētu paļauties, tāpēc aicinu rūpīgi pārskatīt polises segumu, jo paredzams, ka dabas kataklizmas mūsu reģionā būs arvien biežāk," saka Latvijas Apdrošinātāju asociācijas (LAA) prezidents Jānis Abāšins.

Vadošās pozīcijas pēc parakstīto prēmiju apjoma ar 180,6 miljoniem eiro saglabā veselības apdrošināšana. Arī prēmiju pieaugums vislielākais bija tieši šajā apdrošināšanas veidā (16,6%). Nākamie lielākie apdrošināšanas veidi pēc parakstīto prēmiju apjoma pērn bija īpašuma apdrošināšana – 136 miljoni (17% no tirgus), sauszemes transportlīdzekļu apdrošināšana KASKO – 135 miljoni eiro (16,9% no tirgus), OCTA – 113 miljoni eiro (14,2% no tirgus), kur gan vērojams samazinājums par 3%, salīdzinot ar gadu iepriekš.