Latvijai ir potenciāls kļūt par kriptoaktīvu nozares centru ES, lēš ministrijā

Līdz ar to Latvijai esot potenciāls piesaistīt ievērojamu skaitu lielu kriptoaktīvu tirgus spēlētāju un kļūt par šīs nozares centru Eiropas Savienībā (ES), lēš ministrijā.

Lai attīstītu kriptoaktīvu nozari un kapitāla tirgus dinamiku Latvijā, Ekonomikas ministrija rosina veikt grozījumus likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", turpmākos trīs gadus, no 2025. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim, nepiemērot ārvalsts nodokļa maksātājam (nerezidentam) kriptoaktīvu atsavināšanas ienākumam trīs procentu likmi no izmaksātās atlīdzības apmēra. Grozījumus likumā 21. janvārī jau atbalstījis Ministru kabinets; 12. februārī tos atbalstīja arī Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija un nodeva izskatīšanai pirmajā lasījumā Saeimas sēdē.

Iedzīvotāju ienākuma nodokļa 3% likme no publiskā apgrozībā esošu kriptoaktīvu atsavināšanas ienākuma Latvijā noteikta ar 2019. gadu, kas attiecīgi pasliktina Latvijas konkurētspēju starp kaimiņvalstīm – pēc Finanšu ministrijas datiem, šāda procentlikme ES dalībvalstīs tiek piemērota tikai Spānijā, informē ministrijā.

Šobrīd šīs likmes piemērošana atturot nerezidentu kriptoaktīvu pakalpojuma sniedzējus saņemt darbības atļauju Latvijā, jo tiek piemērots dubultais nodoklis, proti, visiem kriptoaktīvu darījumiem, kas no Latvijas tiks veikti ar ārzemju klientiem, būs jāietur 3% likme no atsavināšanas darījuma summas, kā arī jāmaksā savās mītnes zemēs attiecīgais kapitāla pieauguma nodoklis.

Grozījumi likumā ļaušot Latvijā veidot "inovatīvu un konkurētspējīgu uzņēmējdarbības vidi kriptoaktīvu nozarē, kas sekmēs ne tikai starptautisko kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju piesaisti Latvijai, bet arī radīs jaunas un labi apmaksātas darba vietas, veicinot ekonomikas kopējo izaugsmi". Izslēdzot 3% likmes piemērošanu nerezidentu ienākumam no kriptoaktīvu atsavināšanas, Ekonomikas ministrija prognozē, ka Latvijā tiks piesaistīti vairāki kriptoaktīvu nozares uzņēmumi – laika periodā no 2025. līdz 2027. gada 31. decembrim tiks izveidotas vismaz 100 jaunas, labi apmaksātas darba vietas kriptoaktīvu nozarē, līdz ar to vismaz 7 miljoni eiro tiks nomaksāti darbaspēka nodokļos.