Jautā lasītājs: Vai tiešām izīrētājam jāmaksā 10% arī no īrnieka saņemtajiem komunālajiem maksājumiem?

Tā kā šogad ir mainījušās iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmes, arī mājokļu izīrētājiem noteiktās situācijās par ienākumiem, kas gūti no izīrēšanas, ir jāmaksā vairāk. Par to plašāk var lasīt rakstā " Par mājokļa izīrēšanu nodokļos šogad jāmaksā vairāk. Taču arvien ir izņēmumi ".

Vairums dzīvokļu izīrētāju izvēlas vienkāršoto variantu – paziņošanu VID, bet nereģistrējot saimniecisko darbību; tad VID tiek reģistrēts īres līgums. Šajā "scenārijā" šogad nav izmaiņu, proti, vienreiz gadā cilvēkam ir jāiesniedz sava gada ienākumu deklarācija, jāsamaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 10% no gūtajiem ieņēmumiem.

It kā vienkāršākais variants, taču cilvēkiem par to ir neskaidrības. Piemēram, kāds lasītājs "Delfi" raksta, ka, viņaprāt, aplikt ar 10% nodokli komunālos maksājumus neesot pamata, tie ir tranzīta maksājumi, nevis ienākums, kas tiek gūts no īres. Lūdzām VID apskatīt un akcentēt katra nodokļu nomaksas režīma nianses.