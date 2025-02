Jautā lasītājs: vai videospēļu spēlētājiem, kas saņem skatītāju maksājumus, jāmaksā nodoklis?

Videospēļu spēlēšanas tiešraižu veidotāji interneta platformās mēdz saņemt brīvprātīgus maksājumus no skatītājiem, tādējādi savu hobiju apvienojot ar patīkamu finansiālo labumu. Valsts ieņēmumu dienestā (VID) portālam "Delfi" skaidro, vai no skatītājiem saņemtie maksājumi ir apliekami ar nodokli un kā VID to kontrolē.