Zagļi ar svešu kredītkarti Francijā iegādājas loterijas biļeti un laimē 500 000 eiro

Karte tika nozagta no viņa mašīnas, un viņš lūdzis bankai to bloķēt, taču secinājis, ka tā jau izmantota pirkumam vietējā veikaliņā, kur visdrīzāk divi bezpajumtnieki to izmantojuši, lai iegādātos laimējušo kartīti.