Ap 40% iedzīvotāju nav "drošības spilvena", ko izmantot ienākumu zaudēšanas gadījumā, liecina aptauja

Kā norāda aptaujātie Latvijas iedzīvotāji, 16% spētu no saviem iekrājumiem izdzīvot vismaz trīs mēnešus, 19% – pat ilgāk par pusgadu, tomēr vairumam nav tāda "drošības spilvena", kas ļautu ilgtermiņā segt ikdienas tēriņus.

Lielākais "drošības spilvens" ir iedzīvotājiem vecumā virs 50 gadiem. Savukārt vairāk to, kam vispār nav uzkrājuma, ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Par spīti pieņēmumam, ka jauniešiem ir grūtāk ietaupīt, jo vēl nav lieli vai stabili ienākumi, aptaujas rezultāti parāda pretējo. Jauniešu vidū pusei ir uzkrājums, kas ļautu dzīvot vismaz mēnesi, ja pēkšņi tiktu zaudētu ienākumi, savukārt, katram sestajam ar esošo "drošības spilvenu" pietiktu vairāk kā pusgadam.

"Bieži vien gada sākumā cilvēki mēdz saņemt algas pielikumu vai finansiālu novērtējumu par iepriekšējo darba gadu – būtu prātīgi vismaz daļu no papildu ienākumiem novirzīt uzkrājumā, piemēram, krājkontā. Tas ne tikai ļauj iegūt papildu ienākumus no procentiem, bet arī palīdz veidot "drošības spilvenu". Ieteicams, lai "drošības spilvens" būtu no 3 līdz 6 algu apmērā," norāda "SEB bankas" finanšu pratības mentore Linda Šablinska.