"4finance" klientiem ir iespēja panākt ievērojamu kredīta atmaksas samazinājumu

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) ir konstatējis, ka nebanku kreditētājs AS "4finance" ilgstošā laika posmā ir veicis neatbilstošu patērētāju maksātspējas izvērtēšanu – nav ieguvis datus par patērētāju visām esošajām saistībām, jo datus ieguva tikai no viena kredītinformācijas biroja, nevis no visiem.