Akciju cenas pasaules biržās trešdien mainījās dažādos virzienos, savukārt naftas cenas pieauga līdz augstākajam līmenim vairāk nekā viena gada laikā. ASV dolāra vērtība turpināja kāpt.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,0572 līdz 1,0502 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2158 līdz 1,2134 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 149,07 līdz 149,64 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,95 līdz 86,54 pensiem par eiro.