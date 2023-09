Pasaules naftas cenas ceturtdien kritās pēc tam, kad bija pietuvojušās gada augstākajam līmenim, un to kritums veicināja akciju cenu palielināšanos pasaules biržās, kur tās vairākas dienas bija kritušās bažās par inflāciju.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien pieauga no 1,0502 līdz 1,0570 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru kāpa no 1,2134 līdz 1,2203 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 149,64 līdz 149,28 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,54 līdz 86,59 pensiem par eiro.