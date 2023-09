Likumprojekts paredz no 2024. gada paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi azartspēļu automātiem no 5172 eiro līdz 6204 eiro par katra azartspēļu automāta katru spēles vietu kalendārajā gadā jeb par 20%.

Tāpat likumprojekts paredz no 2024. gada par 20% palielināt azartspēļu nodokļa likmi ruletei, kā arī kāršu un kauliņu spēlei - no 28 080 eiro līdz 33 696 eiro kalendārajā gadā par katru galdu.

Likumprojekts paredz no 2024. gada par 20% paaugstināt arī azartspēļu nodokļa likmi interaktīvajām azartspēlēm, proti, azartspēļu nodokļa likmi interaktīvajām azartspēlēm paredzēts palielināt no 10% līdz 12% no šīs spēles organizēšanas ieņēmumiem.

Tāpat FM atzīmē, ka Lietuvā azartspēļu nodoklis interaktīvajām azartspēlēm ir 20% apmērā no organizēšanas ieņēmumiem. Igaunijā azartspēļu nodoklis interaktīvajām azartspēlēm ir 5% apmērā no organizēšanas ieņēmumiem, bet Igaunijā plānots paaugstināt azartspēļu nodokļa likmi no 2024.gada līdz 6%, bet no 2026.gada - līdz 7% no organizēšanas ieņēmumiem.