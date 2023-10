Saskaņā ar Finanšu nozares asociācijas apkopotajiem datiem straujš procentu maksājuma apjoma pieaugums klientiem esot retums un lielākajai daļai kredītņēmēju pieaugums nepārsniedz 100 eiro. Savukārt tiem, kam pieaugums ir liels, bankas piedāvā restrukturēt aizdevumu. Tomēr iedzīvotāji sūdzas, ka banku pieprasītās komisijas par līguma grozījumiem ir lielākas nekā ieguvums no tiem.

EURIBOR pieaugums ievērojami palielina banku ienākumus un arī peļņu. Visticamāk, jau nākamgad to apliks ar uzņēmumu ienākuma nodokli, kas valsts budžetā ienesīs papildu 140 miljonus eiro. Taču kredītņēmēji no tā savos maciņos nekādu labumu neredzēs, tāpēc politiķi nolēmuši bankas piespiest samazināt procentu likmes, kas Latvijā ir vienas no augstākajām Eiropā.