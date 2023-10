“Mēs ar gandarījumu piedāvājam plašākai sabiedrībai iespēju investēt "Eleving Group" obligācijās un kļūt par daļu no mūsu turpmākās izaugsmes. Šī obligāciju emisija ir kā turpinājums veiksmīgi aizvadītajam pirmajam pusgadam, kurā sasniedzām lieliskus rezultātus galvenajos biznesa indikatoros, proti, EBITDA rādītājs sasniedza 36,1 milj. eiro līmeni, kamēr ieņēmumos uzrādījām 90,6 milj. eiro, bet neto pelņa pirms valūtas maiņas darījumiem sasniedza 13,6 milj. eiro," saka Eleving Group izpilddirektors Modests Sudņus, piebilstot, ka arī grupas neto portfelis, salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu, saglabājās stabils – 295 milj. eiro apmērā.

Paralēli publiskajam piedāvājumam, līdz 13. oktobrim ilgs arī apmaiņas piedāvājums esošajiem "Mogo" AS 2021/2024 obligāciju turētājiem. Ikviens no esošajiem konkrēto obligāciju turētājiem var apmainīt savā rīcībā esošos parāda vērtspapīrus pret jaunajiem ar apmaiņas attiecību 1:10, proti, viena "Mogo" AS 2021/2024 obligācija var tikt apmainīta pret desmit jaunajām.