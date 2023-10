Akciju cenas Volstrītā pirmdien mainījās dažādos virzienos pēc tam, kad ASV pēdējā brīdī tika novērsta valdības darba apturēšana, bet Eiropas biržās akciju cenas kritās, atjaunojoties bažām par procentlikmēm.

Eiro vērtība pret ASV dolāru pirmdien kritās no 1,0573 līdz 1,0484 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2199 līdz 1,2094 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 149,37 līdz 149,84 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu praktiski nemainījās un bija 86,66 pensi par eiro.