Akciju cenas pasaules biržās otrdien kritās, ASV obligāciju ienesīgumam sasniedzot 16 gadu augstāko līmeni, kas pastiprināja bažas par paaugstinātām procentlikmēm.

Eiro vērtība pret ASV dolāru otrdien kritās no 1,0477 līdz 1,0472 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2087 līdz 1,2081 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu samazinājās no 149,86 līdz 148,85 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,68 līdz 86,66 pensiem par eiro.