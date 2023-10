Akciju cenas pasaules biržās ceturtdien pārsvarā kritās, stabilai ASV inflācijai septembrī atjaunojot bažas, ka procentlikmes paliks paaugstinātas ilgāku laiku, lai palēninātu cenu pieaugumu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru ceturtdien kritās no 1,0621 līdz 1,0534 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2314 līdz 1,2177 dolāriem par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu palielinājās no 149,18 līdz 149,79 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu pieauga no 86,23 līdz 86,48 pensiem par eiro.