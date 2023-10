Nebanku kreditētāja AS "VIA SMS group" līdzšinējo padomes priekšsēdētāja vietnieku Normundu Viguli amatā nomainījis uzņēmuma patiesais labuma guvējs Georgijs Krasovickis, kurš līdz šā gada maija beigām ieņēmis uzņēmuma valdes locekļa amatu, informē " Lursoft Klientu portfelis".

"Lursoft" izziņas dati liecina, ka ceturtdien, 12. oktobrī, AS "VIA SMS group" padomes priekšsēdētāja amatā pārapstiprināts Andris Riekstiņš, bet padomes locekles amatā – Anna Lisenko.

No amata atceltais Normunds Vigulis AS "VIA SMS group" padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu ieņēma jau kopš 2017. gada septembra.