Bažās par to, ka varētu tikt zaudēti vairāki desmiti miljoni eiro Eiropas fondu finansējuma, nupat kā atlaista Stradiņu slimnīcas padome, vietā ieceļot pagaidu padomi. Tikmēr transporta projektos neiztērētā Kohēzijas fonda nauda – 60 miljoni eiro, šonedēļ pārdalīta pagājušās ziemas apkures rēķinu segšanai. Straujie manevri un naudas pārdales saistītas ar faktu, ka aizvadītā perioda (2014.-2020.) Eiropas fondu naudas piešķīrumu var ieguldīt tikai līdz šā gada 31.decembrim, un nekādi pagarinājumi vairs nav iespējami, ziņo LTV raidījums "de facto".

Risinājumi Eiropas fondu naudas efektīvākai izmantošanai bija jāmeklē arī Staņēviča vadītajai Austrumu slimnīcai. No atlikušajiem 40 miljoniem līdz gada beigām plānots iztērēt 24. Te šogad sola pabeigt savienojumu starp divām slimnīcas ēkām, ķīmijterapijas dienas stacionāru un pacientu uzņemšanas klīniku, un iegādāties aparatūru. Pāri paliktu ap 16 miljoniem eiro - iesāktā Gaiļezera slimnīcas ēkas rekonstrukcija sadalīta posmos un turpināsies vēl nākamgad, to finansējot jau no jaunās fondu aploksnes.

Bet no pārējā riska finansējuma vislielākās raizes radījuši transporta nozares projekti – tie veido 259,4 miljonus no iepriekš minētā pusmiljarda. Tam seko veselība ar 103,4 miljoniem, kā arī vide un reģionālā attīstība - ar gandrīz 58,1 miljonu.

60 miljoni no Kohēzijas fonda, par ko ir skaidrs, ka to nespēs izlietot transporta nozare, nonāks budžetā, lai segtu izdevumus par pērnziem sniegto atbalstu enerģijas izdevumiem mazāk aizsargātajām ģimenēm.

"Šis veids, ko Eiropas Komisija ļoti atbalstīja, un tas arī, kā mēs zinām, kad bija energokrīze, tad bija liels pieprasījums Eiropas dalībvalstīm kaut kā no Eiropas budžeta palīdzēt. Tad Eiropas Komisija atļāva jau no savām investīciju aploksnēm izmantot šo naudu šādām vajadzībām. Mums bija iespēja no sava budžeta to darīt, bet tagad mēs redzam, ka ir nepieciešams, lai mēs šos Eiropas fondu līdzekļus izmantotu pilnībā, tad mēs piemērojam šādu risinājumu," stāsta finanšu ministra padomnieks Ints Dālderis (JV).