Lai sekmētu komersantu attīstībai nepieciešamā finansējuma piesaisti kapitāla tirgos, paaugstinot to starptautisko konkurētspēju, kā arī sekmējot investīcijas dzīvotspējīgos un inovatīvos uzņēmumos, ļaujot tiem straujāk augt un attīstīties, 17. oktobra sēdē Ministru kabinets apstiprinājis jaunu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmu uzņēmumu atbalstam akciju un parāda vērtspapīru iekļaušanai biržā, informē Ekonomikas ministrijā.

Programmas ietvaros finansējuma saņēmējiem ir jānodrošina sekmīga akciju iekļaušana AS "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas Oficiālajā sarakstā vai Baltijas Otrajā sarakstā) vai Baltijas Alternatīvajā tirgū "First North" (First North Baltijas akciju saraksts) vai sekmīga parāda vērtspapīru iekļaušana AS "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētajā tirgū – Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā (Korporatīvie Parāda vērtspapīri) vai Alternatīvajā tirgū "First North" (First North Baltijas parāda vērtspapīru saraksts).