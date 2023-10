Prokuratūra tiesai nosūtījusi krimināllietu, kurā apsūdzēts kāda uzņēmuma maksātnespējas administrators par piesavināšanos, kas izdarīta lielā apmērā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, kas izraisīja smagas sekas, informēja prokuratūrā.

Prokuratūra norāda, ka apsūdzētais vīrietis bija iecelts par kāda uzņēmuma maksātnespējas procesa administratoru, tas ir, personu, kura saskaņā ar Maksātnespējas likuma nosacījumiem pēc parādnieka maksātnespējas procesa pasludināšanas iegūst parādnieka mantas pārvaldīšanas tiesības un to pārvalda kā krietns un rūpīgs saimnieks.

Apsūdzētais, ļaunprātīgi izmantojot savu dienesta stāvokli, kā arī zinot to, ka administrators ir tiesīgs saņemt atlīdzību par mantas atgūšanu, ja ir veicis kādas piespiedu darbības pret parādnieka debitoriem, un zinot, ka maksātnespējas administrators atlīdzību noteiktā procentu apmērā ir tiesīgs saņemt no atgūtās parādnieka mantas summas, kas paredzēta izmaksai kreditoriem, vispirms sedzot juridiskās personas maksātnespējas procesa izdevumus, izmantoja viņam piešķirtās pilnvaras uzņēmuma maksātnespējas procesā un no uzņēmuma kontā ieskaitītajiem naudas līdzekļiem prettiesiski aprēķināja un izmaksāja sev atlīdzību kopsummā 50 367 eiro apmērā, informē prokuratūra.