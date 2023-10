Akciju cenas pasaules biržās trešdien kritās, bet naftas cenas pieauga bažās, ka karš starp Izraēlu un palestīniešu grupējumu "Hamās" var izvērsties par reģionālu konfliktu.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien kritās no 1,0579 līdz 1,0540 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret ASV dolāru saruka no 1,2182 līdz 1,2141 dolāram par mārciņu, bet ASV dolāra vērtība pret Japānas jenu pieauga no 149,82 līdz 149,93 jenām par dolāru. Eiro vērtība pret britu mārciņu kritās no 86,81 līdz 86,79 pensiem par eiro.