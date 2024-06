Pirms jebkuras biznesa tikšanās cilvēki, piemēram, potenciālie sadarbības partneri, klienti, nozares kolēģi, investori un potenciālie darbinieki, bieži atrod un apskatās tikšanās partnera, uzņēmuma vai attiecīgās daļas vadītāja "LinkedIn" profilu, lai savlaicīgi izveidotu pirmo priekšstatu par cilvēku. Pētījumi rāda, ka 52% cilvēku to noteikti izdarīs pirms klātienes tikšanās.

Kā zināms, pirmais iespaids veidojas jau pirmajās trīs sekundēs un to mainīt ir grūti. Ja potenciālie kandidāti, kas būtu piemēroti atlasē uz jūsu vadītā uzņēmuma vadošajiem amatiem, vēl nepazīstot jūs, nevar atrast jūsu profesionālo "LinkedIn" profilu vai tas ir nepārliecinošs, viņi mēdz šaubīties par vadītāja pieredzi, kompetenci, potenciālo sadarbību un par to, vai būs jaudīgi strādāt ar jums vadības komandā. Šajā digitālajā laikmetā pirmais iespaids bieži izveidojas tiešsaistē, un ar "LinkedIn" profilu to var savlaicīgi veidot un ietekmēt. Tas palīdz vieglāk vadīt pārrunas ar jauniem sadarbības partneriem. Man pašai ir bijuši gadījumi, kad, tiekoties ar jaunu potenciālo klientu vai kandidātu, klients saka, ka viņam šķiet, esam jau tikušies vai viens otru zinām, jo ir iepriekš pamanījis manu profilu "LinkedIn". Un tad pirmās tikšanās saruna, protams, veidojas raitāk.