Latvijas darba devēji un darba ņēmēji kopā maksā lielākos darbaspēka nodokļus Baltijā, nesaņemot pienācīgus veselības pakalpojumus no valsts. Darba ņēmējiem ir problēmas ar pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, savukārt darba devējiem papildus nodokļiem darbinieku darba nespējas gadījumā vēl arī lielākais izmaksu slogs Baltijā.

Šobrīd Latvijā darba devēju izmaksas darbinieku darba nespējas gadījumā ir divreiz augstākas nekā Igaunijā un piecreiz augstākas nekā Lietuvā, tas ietekmē Latvijas uzņēmēju konkurētspēju. Lietuvā darba devēju apmaksātās darba dienas darba nespējas gadījumā ir divas, Igaunijā tās ir piecas, Latvijā tās ir astoņas. Gan Igaunijā, gan Lietuvā valsts krietni ātrāk iesaistās darba nespējas apmaksā, sedzot izmaksas no valsts sociālā budžeta.

Pārstāvot darba devējus, LDDK sagaida valsts rīcību, uzņemoties lielāku atbildību par iedzīvotājiem. LDDK atstāj izvēli, kā to risināt – piemēram, pilnveidot veselības aprūpes sistēmu vai pārņemot izmaksas un sedzot tās no sociāla budžeta, – politiķu un ierēdņu izvēles ziņā. Taču LDDK tieši uzstāj uz izmaiņām, kas samazinātu darba devēju izmaksu slogu un padarītu to konkurētspējīgāku Baltijas reģionā.