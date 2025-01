2004. gadā Latvija, Igaunija un Lietuva kļuva par daļu no Eiropas Savienības (ES) un NATO, lai nostiprinātu savu virzību uz Rietumiem. Mazāk zināms, ka 2005. gada 1. janvārī Baltijas valstis pievienojās arī Ziemeļu Investīciju bankai (NIB) kā līdzvērtīgas sabiedrotās tās sākotnējām dalībniecēm – Dānijai, Somijai, Islandei, Norvēģijai un Zviedrijai.

Pēdējo divu desmitgažu laikā Baltijas valstis ir pārveidojušās par modernām demokrātiskām sabiedrībām. Laikposmā no 2005. līdz 2024. gadam to IKP uz vienu iedzīvotāju ir trīskāršojies. Pievienojoties Rietumu tirgiem un kopienām, strauji pieauga arī ārvalstu tiešās investīcijas, kas noveda pie ievērojama dzīves līmeņa kāpuma.

NIB īpašnieki Tallinā 2024. gada martā apsprieda savu valstu vajadzības un to, kā Banka var tās palīdzēt īstenot. Vēstījums bija skaidrs: lai gan vide un produktivitāte joprojām ir NIB misijas pamatā, Bankai arī jākoncentrējas uz reģionālās noturības un drošības nostiprināšanu.

Manā skatījumā šīs prioritātes viena otru pastiprina. Ļaujiet man to ilustrēt caur enerģētikas, inovāciju un ilgtermiņa noturības prizmām.

Jau no paša sākuma Baltijas enerģētiskās izolācijas izbeigšana ir bijusi viens no galvenajiem NIB mērķiem. "Estlink" 1 un 2, "LitPol Link" un "NordBalt" ir savstarpēji savienojuši elektroenerģijas tirgus. Pēdējais puzles gabaliņš tiks pievienots februārī, atvienojoties no Krievijas un Baltkrievijas sistēmas (BRELL), lai pieslēgtos kontinentālās Eiropas tīklam.